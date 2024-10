La notte di Perin: tra lo Stoccarda e il rinnovo, il momento d'oro del "co-titolare" della Juventus

In campo per la squalifica di Di Gregorio, Mattia Perin vuole confermarsi dopo essersi fatto trovare pronto a Lipsia. In arrivo il prolungamento.

Mattia Perin è uno che ha ben chiaro il concetto di squadra. E del resto, se fai il secondo portiere della Juventus e il titolare è appena stato chiamato in Nazionale, è normale e naturale che sia così. Poi, però, bisogna farsi trovare pronti nelle non moltissime occasioni in cui si viene chiamati in causa. Perin fin qui l'ha fatto, e questa sera proverà a ripetersi: contro lo Stoccarda toccherà a lui difendere i pali della Juve dal primo minuto, perché il collega Di Gregorio non ci sarà per squalifica. Sarà una notte particolare sotto diversi punti di vista per Perin. Una notte che, dipendendo anche dal risultato, l'ex genoano spera di portarsi dentro per diverso tempo.