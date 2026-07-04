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Redazione Goal

La Juventus torna su Goretzka? Il centrocampista tedesco è svincolato: quanto costerebbe il suo ingaggio

Calciomercato
Juventus
L. Goretzka
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Nuovi contatti per il centrocampista tedesco che è attualmente svincolato.

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La Juventus non si sta ancora scatenando sul mercato, ma continua a lavorare sottotraccia con il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali chiamato a far quadrare necessità economiche e richieste sportive fatte da Luciano Spalletti per creare una squadra competitiva.


Le priorità oggi restano quelle di un centravanti (c'è ancora distanza con Kolo Muani) e un portiere che sappia giocare coi piedi dalle retrovie, ma l'allenatore toscano ha chiesto anche almeno un rinforzo, meglio due, che possa garantire fisicità e personalità in mezzo al campo. E in quest'ottica, riporta Sky, è tornato in auge il nome di Leon Goretzka.


  • SVINCOLATO

    Il contratto di Goretzka con il Bayern Monaco è ufficialmente terminato al 30 giugno 2026 e oggi è a tutti gli effetti un giocatore svincolato e libero di firmare a parametro zero con chiunque voglia. Fino ad oggi il centrocampista si era dato come priorità la partecipazione al Mondiale con la sua Germania, ma l'eliminazione subita contro il Paraguay ha ora rimesso il suo futuro al centro del discorso.

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  • CONTATTI RIAVVIATI

    E secondo Sky Sport in queste ore la Juventus ha riattivato i contatti con l'entourage del classe 1995 che già nel corso del finale di stagione era stato trattato dalla precedente dirigenza guidata da Damien Comolli. Carnevali si sta informando sulle richieste economiche, sull'eventuale fattibilità e sulla possibile apertura del giocatore anche senza la chance di giocare in Champions League.

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  • LE RICHISTE ECONOMICHE PRESENTATE AL MILAN

    Goretzka era stato trattato a lungo dal Milan ed era una delle richieste esplicite di Massimiliano Allegri a Cardinale in caso di conferma e qualificazione alla prossima Champions League. Il club rossonero si è defilato con la roboante rivoluzione messa in atto (oggi Goretzka potrebbe essere un obiettivo per il Napoli), ma restano le cifre chieste dal giocatore per firmare: contratto di almeno 3 anni da 7 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma da 10 milioni di euro. Cifre importanti che, ad esempio, la Juventus non ha voluto concedere a Dusan Vlahovic.

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