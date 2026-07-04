La Juventus torna su Goretzka? Il centrocampista tedesco è svincolato: quanto costerebbe il suo ingaggio

La Juventus non si sta ancora scatenando sul mercato, ma continua a lavorare sottotraccia con il nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali chiamato a far quadrare necessità economiche e richieste sportive fatte da Luciano Spalletti per creare una squadra competitiva.
Le priorità oggi restano quelle di un centravanti (c'è ancora distanza con Kolo Muani) e un portiere che sappia giocare coi piedi dalle retrovie, ma l'allenatore toscano ha chiesto anche almeno un rinforzo, meglio due, che possa garantire fisicità e personalità in mezzo al campo. E in quest'ottica, riporta Sky, è tornato in auge il nome di Leon Goretzka.