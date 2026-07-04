La Juventus torna su Goretzka? Il centrocampista tedesco è svincolato: quanto costerebbe il suo ingaggio

Il contratto di Goretzka con il Bayern Monaco è ufficialmente terminato al 30 giugno 2026 e oggi è a tutti gli effetti un giocatore svincolato e libero di firmare a parametro zero con chiunque voglia. Fino ad oggi il centrocampista si era dato come priorità la partecipazione al Mondiale con la sua Germania, ma l'eliminazione subita contro il Paraguay ha ora rimesso il suo futuro al centro del discorso.