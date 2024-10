La Juventus Next Gen perde ancora, Montero durissimo: "Guardo la classifica e mi vergogno"

Il campionato è iniziato malissimo per la seconda squadra della Juventus, una sola vittoria in otto giornate e penultimo posto.

Continua il momento no della Juventus Next Gen, che perde in casa anche contro il Potenza e sprofonda in classifica.

La seconda squadra bianconera, inserita nel Girone C della Serie C, ha vinto fin qui una sola volta nelle prime otto giornate di campionato.

Quella arrivata contro il Potenza è la seconda sconfitta consecutiva subita dalla Juventus Next Gen, la cui classifica è sempre più preoccupante.

Durissime le parole di Paolo Montero, che siede sulla panchina della Next Gen da questa estate.