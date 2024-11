La Francia fallisce senza Mbappé: pareggio e zero goal segnati in casa contro Israele

Deschamps ha lasciato fuori dai convocati Mbappé per scelta tecnica, ma la Francia non va oltre il pareggio in casa contro Israele.

Non convocare Kylian Mbappé è stata una scelta coraggiosa, al limite del temerario. Il rischio per Didier Deschamps era altissimo. E dopo il deludente pareggio casalingo senza reti contro Israele di certo il Ct della Francia finirà nuovamente nel mirino della critica. Senza la stella del Real Madrid, la nazionale transalpina è rimasta clamorosamente a secco al cospetto di una squadra che prima di giovedì sera aveva sempre e solo perso. L'articolo prosegue qui sotto E lo aveva fatto subendo ben tredici goal in quattro partite, con una media superiore alla tre reti incassate ogni 90 minuti.