La Champions League 2026/27 su Prime Video: l'elenco delle partite e come vederle in diretta tv e streaming

Sky (con TV8 in chiaro), NOW, ma pure Amazon Prime Video: anche per l'edizione 2026/27 il servizio di streaming di Amazon Prime detiene i diritti di alcune partite della Champions League.
A partire dalla League Phase per proseguire poi con la fase a eliminazione diretta, Prime Video trasmetterà una partita a settimana di Champions delle formazioni italiane: la migliore del mercoledì sera.
Le italiane in corsa, nello specifico, sono quattro: l'Inter campione d'Italia e poi il Napoli, la Roma e il Como, che hanno chiuso lo scorso campionato rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.
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