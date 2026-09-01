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Dimarco Borussia Dortmund Inter Champions LeagueGetty Images
Stefano Silvestri

La Champions League 2026/27 su Prime Video: l'elenco delle partite e come vederle in diretta tv e streaming

Champions League
Inter
Napoli
Como
Roma

Anche in questa stagione, Prime Video trasmette una partita a settimana di Champions League a partire dalla Fase Campionato: l'elenco completo.

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Sky (con TV8 in chiaro), NOW, ma pure Amazon Prime Video: anche per l'edizione 2026/27 il servizio di streaming di Amazon Prime detiene i diritti di alcune partite della Champions League.

A partire dalla League Phase per proseguire poi con la fase a eliminazione diretta, Prime Video trasmetterà una partita a settimana di Champions delle formazioni italiane: la migliore del mercoledì sera.

Le italiane in corsa, nello specifico, sono quattro: l'Inter campione d'Italia e poi il Napoli, la Roma e il Como, che hanno chiuso lo scorso campionato rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.


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  • LE PARTITE DI CHAMPIONS SU PRIME VIDEO

    Di seguito l'elenco completo, in aggiornamento, delle partite della Fase Campionato:

    • Mercoledì 9 settembre ore 21.00 – Napoli vs Arsenal
    • Mercoledì 14 ottobre ore 21.00 – Roma vs Real Madrid 
    • Mercoledì 21 ottobre ore 21.00 – Inter vs Shakhtar
    • Mercoledì 4 novembre ore 21.00 – Porto vs Napoli 
    • Mercoledì 25 novembre ore 21.00 – Paris Saint Germain vs Roma 
    • Mercoledì 9 dicembre ore 21.00 – Borussia Dortmund vs Inter

    Come annunciato da Prime Video, "la partita della settima e dell'ottava giornata verranno scelte successivamente in base all'andamento delle squadre italiane nella classifica unica della League Phase della UEFA Champions League, per garantire ai clienti Prime i match più interessanti".

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  • COME VEDERE AMAZON PRIME VIDEO E QUANTO COSTA

    Amazon Prime Video è incluso nell'abbonamento di Amazon Prime, il cui costo è di 4,99 € al mese oppure 49,90 € all'anno.

    I nuovi iscritti al servizio possono però usufruire di un periodo di prova gratuito di un mese, al termine del quale decideranno se sottoscrivere l'abbonamento vero e proprio oppure no.

    Per vedere le partite, e in generale i servizi di Amazon Prime Video, si dovrà scaricare l'app su una tv o su un qualsiasi dispositivo mobile, con l'alternativa dell'accesso al sito della piattaforma.

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  • I TELECRONISTI E TALENT DEL 2026/27

    Per quanto riguarda la squadra che avrà il compito di raccontare le emozioni della Champions League, "anche per la stagione 2026-27, ad accompagnare gli appassionati per il resto della stagione di UEFA Champions League ci sarà la squadra di Prime Video con i presentatori Giulia Mizzoni, Marco Cattaneo e Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani collegati da bordo campo; la telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico; e tra gli altri esperti ed opinionisti scenderanno in campo anche Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Fernando Llorente, Cristiana Girelli, Federico Balzaretti e Gianpaolo Calvarese. Match, show pre-partita e post-partita con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand su Prime Video, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi".

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