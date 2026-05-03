La prova del Diavolo per Christopher Alan Nkunku. A Reggio Emilia il Milan di Allegri si affiderà sulla punta classe 1997 per fare l’ultimo e potenzialmente decisivo scatto Champions. I rossoneri sono terzi in classifica e, con una vittoria in casa neroverde, finirebbero col blindare il piazzamento fra le prime quattro, tornando in UCL dopo una stagione di assenza. Contro il Sassuolo, dunque, ci si gioca tanto e, a quanto pare, Max ha deciso di dare fiducia a uno dei giocatori il cui arrivo, nella scorsa estate, ha fatto molto discutere.
L’occasione di Nkunku: titolare contro il Sassuolo per convincere il Milan
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NKUNKU TITOLARE A REGGIO
I 37 milioni di euro (a cui va aggiunto un 5% di bonus e il 10% della futura rivendita) spesi dal Milan per portare in rossonero Nkunku avevano alzato a dismisura le aspettative su Nkunku. L’ex Chelsea e Lipsia è stato titolare in solamente un terzo delle gare stagionali, spesso chiuso da Leao e Pulisic, talvolta anche da Santi Gimenez. A Reggio Emilia, però, toccherà a lui, destinato a far coppia con Leao nell’attacco rossonero.
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PULISIC SOTTOTONO
Evidentemente, la condizione di Pulisic (così come le sue recenti prestazioni, non hanno più convinto Allegri a puntare sull’americano. L’ex BVB è stato irriconoscibile nelle ultime settimane, con un goal che manca dal 3-0 al Verona, e più in generale un filotto di prestazioni insufficienti, condite da un’intesa che proprio non riesce ad accendersi con Leao.
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LA STAGIONE DI NKUNKU
Nkunku, fin qui, ha totalizzato 28 presenze con il Milan, mettendo a referto un totale di 5 goal e 3 assist. Cifre non troppo distanti da quelle di Pulisic (che ha totalizzato solamente 3 reti in più), sebbene abbia fornito un apporto diverso in termini di costanza, anche frutto, probabilmente, di una preparazione non fatta al meglio, visto l’arrivo tardivo a Milano dopo il mercato.
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QUANTO VALE NKUNKU
È chiaro, a questo punto, che col Sassuolo Nkunku si gioca anche un pezzo del proprio futuro. Di mormora che sia uno dei profili da cui il Milan vorrebbe monetizzare una cifra vicina ai 30 milioni, ma magari un goal a Sassuolo, che valga la qualificazione in Champions League, potrebbe far ricredere il club meneghino, in cui in realtà sono in tanti a essere in discussione. Allegri spera, il Diavolo pure: a Reggio Emilia tocca a Nkunku.
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