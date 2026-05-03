L’occasione di Nkunku: titolare contro il Sassuolo per convincere il Milan

La prova del Diavolo per Christopher Alan Nkunku. A Reggio Emilia il Milan di Allegri si affiderà sulla punta classe 1997 per fare l’ultimo e potenzialmente decisivo scatto Champions. I rossoneri sono terzi in classifica e, con una vittoria in casa neroverde, finirebbero col blindare il piazzamento fra le prime quattro, tornando in UCL dopo una stagione di assenza. Contro il Sassuolo, dunque, ci si gioca tanto e, a quanto pare, Max ha deciso di dare fiducia a uno dei giocatori il cui arrivo, nella scorsa estate, ha fatto molto discutere.