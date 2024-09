L’Italia si riscopre grande contro la Francia: Spalletti sceglie la semplicità e la squadra di sblocca

L’Italia sfodera una delle migliori prestazioni degli ultimi anni in casa della Francia: Spalletti ha saputo ridisegnare la sua squadra.

Una vittoria che serviva come il pane e non tanto per partire con il piede giusto in Nations League, quanto per dimostrare che l’Italia vista a Euro 2024 non era quella 'vera'.

La Nazionale Azzurra, dopo un’estate scandita dalla delusione e dai dubbi, riparte in maniera sorprendente e lo fa contro uno degli avversari più forti possibili ed uno dei campi più duri possibili.

Il 3-1 rifilato alla Francia nel suo Parco dei Principi, è un risultato che vale non solo un’enorme soddisfazione, ma anche la sensazione che questa squadra possa avere un futuro.

Merito certamente dei giocatori che, al cospetto dei fuoriclasse transalpini si sono regalati una serata da ‘maestri’, ma anche e soprattutto di Luciano Spalletti che, finito sul banco degli imputati dopo la brevissima spedizione in Germania, ha trovato il coraggio e le idee giuste per dare un senso diverso ad una squadra che a Euro 2024 si era sciolta come neve al sole.