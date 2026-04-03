L'Italia manca ancora la qualificazione ai Mondiali, Arteta: "Non è un bene per il calcio"

La mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali, ha avuto un'eco in otto il mondo.

La Nazionale Azzurra, per la terza volta consecutiva, non salirà sul più importante palcoscenico calcistico che ci sia e la cosa sta avendo diversi risvolti nel nostro Paese, visto che l'ennesimo fallimento si è già tradotto nelle dimissioni di Gravina, Buffon e per ultimo il commissario tecnico Gattuso.

Della debacle dell'Italia ha parlato anche il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di FA Cup con il Southampton.



