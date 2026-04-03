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Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport
Leonardo Gualano

L'Italia manca ancora la qualificazione ai Mondiali, Arteta: "Non è un bene per il calcio"

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia

Il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, spiega: "Devo risollevare Calafiori, per lui e per l'Italia deve essere dura".

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La mancata qualificazione dell'Italia ai prossimi Mondiali, ha avuto un'eco in otto il mondo.

La Nazionale Azzurra, per la terza volta consecutiva, non salirà sul più importante palcoscenico calcistico che ci sia e la cosa sta avendo diversi risvolti nel nostro Paese, visto che l'ennesimo fallimento si è già tradotto nelle dimissioni di Gravina, Buffon e per ultimo il commissario tecnico Gattuso.

Della debacle dell'Italia ha parlato anche il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, nella conferenza stampa di presentazione della sfida di FA Cup con il Southampton.


  • "DURA PER UN PAESE COME L'ITALIA"

    "Devo provare a risollevare Calafiori. Penso che sia dura non solo per lui, ma anche per l'Italia e per il calcio. Parliamo di un Paese con grande passione e grande storia".

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  • "NON E' UN BENE PER IL CALCIO"

    "La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali non penso che sia un bene per il calcio, anche se dimostra quanto difficile sia superare il percorso che porta alla competizione".

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  • "I GIOCATORI AVRANNO TEMPO PER I MONDIALI"

    "Difficile dire se c'è una differenza nel morale dei giocatori che tornano dalle Nazionali. Il primo giorno c'è energia, tornano felici ed è una cosa positiva. Ora però dobbiamo concentrarci sull'Arsenal, dopo l'ultima partita avranno tutto il tempo per prepararsi ai Mondiali".