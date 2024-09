L'Italia convince anche senza Scamacca: è caccia aperta alla 9 tra Retegui e Kean

L'assenza prolungata di Scamacca rischia di non essere un problema per Spalletti: risposte positive da Retegui e Kean tra Francia e Israele.

Crash test superato alla grande dall'Italia di Spalletti, che nelle due trasferte contro Francia e Israele (in questo caso si giocava sul neutro di Budapest) ha portato a casa il bottino pieno issandosi solitaria in cima alla classifica del Gruppo 2 della Lega A di Nations League.

Nulla di clamoroso tanto da stracciarsi i vestiti, sia chiaro, ma la risposta offerta dopo la debacle tedesca di Euro 2024 non era affatto scontata: a maggior ragione con il grave infortunio rimediato da Gianluca Scamacca, la cui assenza in queste due uscite non si è affatto sentita.

La 9 del bomber dell'Atalanta è così finita sulle spalle di Mateo Retegui, decisivo al 'Parco dei Principi' e sostituito da Moise Kean in Ungheria: da entrambi sono arrivate risposte convincenti, che fanno ben sperare in vista delle prossime tornate di impegni tra ottobre e novembre che chiuderanno la fase a gironi.