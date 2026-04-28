L'Inter si interroga su Calhanoglu: nuovo problema fisico, il futuro può assumere una piega diversa

Lo Scudetto dista appena tre punti e da giocare ci sarà anche una finale di Coppa Italia: l'Inter sogna il 'Doblete' per riscattarsi da una stagione che, come la scorsa, ha riservato amarezze in serie soprattutto nella parte conclusiva.

La nota stonata delle ultime ore è però rappresentata dalle condizioni di uno degli uomini più determinanti della rosa: Hakan Calhanoglu ancora non al meglio e costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina contro il Torino.

Il metronomo turco è alle prese con un nuovo problema fisico che alimenta i punti interrogativi in merito a un futuro già di suo incerto: l'Inter dovrà confermarlo nonostante tutto o l'opzione migliore sarà la separazione tra qualche mese?