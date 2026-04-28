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Hakan Calhanoglu Inter 2026Getty Images
Vittorio Rotondaro

L'Inter si interroga su Calhanoglu: nuovo problema fisico, il futuro può assumere una piega diversa

Serie A
Inter
H. Calhanoglu

L'Inter potrebbe giocare queste ultime partite della stagione senza l'apporto di Calhanoglu: ennesimo infortunio che mette a repentaglio anche il futuro in nerazzurro.

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Lo Scudetto dista appena tre punti e da giocare ci sarà anche una finale di Coppa Italia: l'Inter sogna il 'Doblete' per riscattarsi da una stagione che, come la scorsa, ha riservato amarezze in serie soprattutto nella parte conclusiva.

La nota stonata delle ultime ore è però rappresentata dalle condizioni di uno degli uomini più determinanti della rosa: Hakan Calhanoglu ancora non al meglio e costretto a guardare i suoi compagni dalla panchina contro il Torino.

Il metronomo turco è alle prese con un nuovo problema fisico che alimenta i punti interrogativi in merito a un futuro già di suo incerto: l'Inter dovrà confermarlo nonostante tutto o l'opzione migliore sarà la separazione tra qualche mese?

  • DALLA DOPPIETTA ALLA PANCHINA

    Aveva fatto 'scalpore' la decisione di Chivu di lasciare in panchina Calhanoglu in occasione di Torino-Inter, a pochi giorni dalla doppietta che aveva piegato il Como in Coppa Italia.

    Per l'ex Milan anche l'assist per la rete del definitivo 3-2 di Sucic, ma all'Olimpico Grande Torino non ha raccolto alcun minuto: una scelta motivata dall'infortunio che ha reso impossibile un suo impiego.

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  • L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

    L'Inter ha reso note le condizioni di Calhanoglu nella giornata di lunedì 27 aprile con questo comunicato ufficiale.

    "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra.

    La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

    Altro k.o. in una zona delicata come il polpaccio e ultimissima parte di stagione a forte rischio: l'Inter spera di averlo a disposizione quantomeno per la finale della Coppa Italia del prossimo 13 maggio, ma le possibilità di un arrivederci direttamente al 2026/27 non sono poche.

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  • RENDIMENTO AL TOP MA...

    Calhanoglu ha messo la firma su diciannove reti dell'Inter in tutte le competizioni: dodici goal e sette assist per un giocatore da cui Chivu non può proprio prescindere.

    Eppure i continui guai fisici non fanno che gettare ombre sul futuro: Calhanoglu ha saltato ben tredici partite per infortunio e lo stesso accadrà almeno per le prossime due di campionato.

    I dubbi sulla tenuta fisica rischiano di mettere in discussione quelle che fino a poche giorni fa erano solide certezze: alla luce di questo nuovo stop, l'Inter farebbe bene a puntare ancora sul turco?

  • IL FUTURO TORNA IN BILICO

    Di recente si è parlato dello scenario di una permanenza di Calhanoglu, il cui contratto con l'Inter si esaurirà il 30 giugno 2027: almeno un altro anno da affrontare insieme, con l'ipotesi del rinnovo sullo sfondo.

    Gli ultimi aggiornamenti non fanno però che rimettere tutto in discussione: il turco potrebbe sì rimanere per onorare l'accordo in essere, ma è inevitabile che all'interno del club nerazzurro vengano fatte riflessioni in merito.

    Al netto degli infortuni, Calhanoglu resta il fulcro del gioco e rinunciarvi a cuor leggero potrebbe essere un passo più lungo della gamba: permanenza sì dunque, ma per un eventuale rinnovo la strada si complica e non poco.

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