L'Inter ritrova Thuram per il Barcellona, Lautaro Martinez ringrazia: Inzaghi punta sull'intesa tra i due per l'impresa in Champions

Torna la Thu-La per l'andata di Champions con il Barcellona: senza Thuram anche Lautaro ha sofferto tanto in campo.

Lautaro Martinez e Marcus Thuram sono due grandi giocatori ma ancor di più quando possono giocare insieme; e questo riguarda soprattutto il capitano dell'Inter, che può sfruttare le qualità del suo compagno.

Ecco perché la notizia del rientro in gruppo del francese è doppiamente importante per Simone Inzaghi: ovviamente perché ritrova il suo titolare in attacco ma anche perché così ne avrà benefici Lautaro, apparso come del resto tutta la squadra in difficoltà nelle ultime gare.

Thuram scalda i motori per l'andata di Champions contro il Barcellona; oggi la squadra partirà per la trasferta e ci sarà anche Marcus. La miglior notizia possibile per l'Inter per ritrovare un po' di fiducia in questo periodo complicato.

L'articolo prosegue qui sotto

A Barcellona per l'impresa servirà la Thu-La.