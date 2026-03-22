Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Aleksandar Kolarov InterGetty
Leonardo Gualano

L'Inter ripresa sull'1-1 dalla Fiorentina, Kolarov: "Non il nostro miglior momento, ma siamo a +6 e sta a noi chiudere il campionato"

Aleksandar Kolarov commenta il pareggio dell'Inter sul campo della Fiorentina: "Con noi tutto è dovuto, ma se siamo a +6 qualcosa di buono lo abbiamo fatto".

Pubblicità

All'Inter non è bastato un goal segnato da Pio Esposito dopo appena 40" di gioco per riuscire ad espugnare il campo della Fiorentina.

La compagine nerazzurra infatti, non è andata oltre l'1-1 al Franchi e dunque non ha risposto a Milan e Napoli che, vincendo le rispettive partite nel trentesimo turno, si sono ora portate rispettivamente a -6 e -7, riaprendo di fatto la corsa Scudetto.

Per l'Inter si è trattato del secondo pareggio consecutivo nel torneo, ma anche della terza gara di fila senza successi.

Dopo il triplice fischio finale, ai microfoni di DAZN è stato Aleksandar Kolarov, che in panchina ha sostituito lo squalificato Chivu, a commentare la prestazione dei meneghini.

  • "STA A NOI CHIUDERE QUESTO CAMPIONATO"

    "Ci stanno mancando un po' di cattiveria e lucidità, magari è la stanchezza che si è accumulata in tante partite fatte. La squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati a vedere un'Inter che domina e stradomina le partite, però siamo comunque a +6 e sta a noi chiudere questo campionato".

    • Pubblicità

  • "GLI ATTACCANTI STANNO DANDO UNA MANO"

    "Per il nostro gioco gli attaccanti sono fondamentali, perché noi vogliamo attrarre gli avversari per poi giocare sulle nostre punte. E' importante tenere palla e poi far male, ma non voglio parlare solo delle punte. Anche a centrocampo dovevamo arrivare meglio per avere più qualità nel fraseggio. In fase difensiva ed offensiva, gli attaccanti ci stanno comunque dando una mano".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "RICORDIAMO CHE SIAMO A +6

    "La sosta fa sempre bene, cercheremo di recuperare energie e giocatori. Con l'Inter sembra tutto dovuto, ma capita a tutti di pareggiare fuori casa. La Fiorentina non è l'ultima arrivata, quindi io vedo le cose in modo positivo. Quando si parla dell'Inter sembra tutto facile, ma se siamo a +6 vuol dire che qualcosa di buono l'abbiamo fatto. Capisco tutto, ma ricordiamo che siamo a +6".

  • "IN BOCCA AL LUPO A GATTUSO"

    "I nazionali sono tutti sani e questo è importante, si stanno preparando per andare a Coverciano. A parte Bastoni che non era con noi, tutti gli altri sono a disposizione di Gattuso, al quale faccio un in bocca al lupo".

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Roma crest
Roma
ROM