L'Inter ripresa sull'1-1 dalla Fiorentina, Kolarov: "Non il nostro miglior momento, ma siamo a +6 e sta a noi chiudere il campionato"

All'Inter non è bastato un goal segnato da Pio Esposito dopo appena 40" di gioco per riuscire ad espugnare il campo della Fiorentina.
La compagine nerazzurra infatti, non è andata oltre l'1-1 al Franchi e dunque non ha risposto a Milan e Napoli che, vincendo le rispettive partite nel trentesimo turno, si sono ora portate rispettivamente a -6 e -7, riaprendo di fatto la corsa Scudetto.
Per l'Inter si è trattato del secondo pareggio consecutivo nel torneo, ma anche della terza gara di fila senza successi.
Dopo il triplice fischio finale, ai microfoni di DAZN è stato Aleksandar Kolarov, che in panchina ha sostituito lo squalificato Chivu, a commentare la prestazione dei meneghini.