L'Inter è campione d'Italia, la soddisfazione di Chivu: "Merito dei ragazzi, si sono sempre rialzati"

Uno Scudetto al primo tentativo sulla panchina dell'Inter.
Cristian Chivu, nel giro di pochi mesi, è riuscito a passare dallo scetticismo iniziale, a guadagnarsi un posto nella storia del club nerazzurro.
Per lui che da giocatore si era già laureato in tre occasioni campione d'Italia, si è trattato di una consacrazione arrivata dopo un lungo percorso iniziato alla guida dell'Under 14.
Il tecnico romeno, parlando dopo la decisiva vittoria contro il Parma ai microfoni di 'DAZN', ha rivissuto l'annata della sua Inter.