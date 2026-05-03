L'Inter è campione d'Italia, la soddisfazione di Chivu: "Merito dei ragazzi, si sono sempre rialzati"

"Non parlo di me. Umanamente sono atipico, anni fa ho dovuto parlare con me stesso per una questione di vita o di morte e lì ho perso l'ego. Io cerco solo di essere la mia migliore versione, di aiutare questi ragazzi che a volte hanno bisogno del bastone e altri della carota, e cerco di capire i momenti con l'esperienza che ho. Mi sono proposto di fare l'allenatore a modo mio, non pensando a me stesso ma essendo umano. Cerco sempre di dare il massimo per questa società e questi tifosi. Essere un allenatore vuol dire anche accettare il fatto di essere sempre a rischio e che magari tra un mese si può essere messi in discussione".