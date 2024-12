L'Inter di coppa non brilla e Taremi delude ancora: per la qualificazione diretta agli ottavi servono i goal

L'Inter cade a Leverkusen confermando una produzione offensiva assai più bassa rispetto al campionato: 20 squadre che hanno segnato di più

L'Inter si fa beffare al 90' dal Bayer Leverkusen ed è costretta ad incassare la sua prima sconfitta stagionale in Champions League.

I nerazzurri, che sino a questo punto della competizione non avevano mai subito goal, rimangono comunque in piena corsa per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, anche se nelle ultime due gare contro Sparta Praga e Monaco servirà cambiare passo.

Proprio così, perché l'Inter ammirata lungo questo cammino europeo ha sì colto punti pesanti e importanti nonostante una produzione offensiva - eccetto la sfida con la Stella Rossa - apparsa decisamente rivedibile.