L’Inter contro il Fluminense negli ottavi del Mondiale per Club: come giocano e il percorso degli avversari dei nerazzurri

Inter vs Fluminense

Mondiale per Club

Dall’ex Milan Thiago Silva all’estro di Arias, conosciamo meglio il Fluminense, avversario dell’Inter agli ottavi di finale del Mondiale per Club: punti di forza e limiti.

La vittoria contro il River Plate nell’ultima giornata della fase a gironi ha permesso all’Inter di approdare agli ottavi di finale del Mondiale per Club, dove affronterà il Fluminense.

I brasiliani fino a questo momento hanno davvero bene impressionato nella competizione e puntano a essere una delle sorprese del torneo.

Qual è stato il percorso del Fluminense in questo Mondiale? Come gioca la squadra allenata da Renato Portaluppi e chi sono i calciatori più importanti in rosa, oltre all’ex Milan Thiago Silva? Conosciamo meglio i prossimi avversari dell’Inter.