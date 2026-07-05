L'Inghilterra sfiderà storia, altitudine e atmosfera dell'Azteca e manterrà vivo il sogno mondiale?

L’Inghilterra è nettamente superiore alla Repubblica Ceca. Il Messico non perde all’Azteca dal 2013, ma in quel periodo ha affrontato solo il Portogallo, tra le prime dieci. Nonostante ciò, Tuchel resta cauto di fronte all’ostacolo che si para tra i Tre Leoni e i quarti di finale.

Martedì l’Ecuador è arrivato all’Azteca con fiducia dopo aver battuto la Germania e senza timore dell’altitudine, avendo giocato le qualificazioni a Quito, ma non ha retto la pressione del pubblico.

«L’intero stadio fa il tifo per loro», ha spiegato il centrocampista ecuadoriano John Yeboah, «e questo dà loro una grande spinta».

Il legame tra squadra e tifosi ha premiato entrambi. Con quattro vittorie consecutive ai Mondiali, il Messico ha ricompattato un Paese che meno di un mese fa era in subbuglio.

«In questo periodo c’è grande gioia, dentro e fuori la squadra», ha detto Aguirre alla vigilia della quarta gara su un campo che dà fiducia ai suoi. «Si vede in allenamento: sono seri ma, quando serve, sanno adattarsi con disciplina.

«Ho avuto alti e bassi con la nazionale, ma ora siamo in un buon momento». E in effetti, per affrontare l’Inghilterra nel suo amato Azteca, il Messico non potrebbe essere in un luogo migliore.