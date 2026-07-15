L'Inghilterra non deve temere l'Argentina, campione in difficoltà, e punta alla sua prima finale di Coppa del Mondo dopo 60 anni

Per molti l’Inghilterra è favorita nella semifinale di mercoledì contro l’Argentina, campione in carica. Questo dimostra i progressi degli ultimi dieci anni. Lionel Messi resta una minaccia per i Tre Leoni, ma la squadra di Thomas Tuchel non deve temere l'Albiceleste.

Pur essendo tra le favorite, Inghilterra e Argentina hanno vissuto un percorso simile e ricco di suspense nelle fasi a eliminazione diretta. L’Inghilterra ha vinto in extremis contro la Repubblica Democratica del Congo, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere Capo Verde negli ottavi.

Poi i Tre Leoni hanno vinto 3-2 in inferiorità numerica contro il Messico all’Azteca, e i campioni in carica hanno rimontato l’Egitto con lo stesso punteggio; entrambe hanno superato i quarti ai supplementari, rispettivamente contro Norvegia e Svizzera.

Nonostante le fatiche, la squadra di Tuchel può trarre fiducia dalle difficoltà dei rivali.