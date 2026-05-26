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Como Champions LeagueGetty Images
Francesco Schirru

L'importanza della posizione finale in Serie A: svelati i guadagni delle 20 squadre

Serie A
Juventus
Milan
Cagliari
Fiorentina
Napoli

Quanto ha guadagnato ogni squadra di Serie A in base al posizionamento finale in campionato? Differenze anche tra decimo e undicesimo posto, con l'ultimo turno che ha regalato cifre importanti in più dopo i sorpassi in classifica.

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L'ultima giornata di Serie A non è stata utile solamente a Roma, Como e Lecce, che nel corso dei 90 minuti finali hanno ottenuto il proprio obiettivo ai danni di Milan, Juventus e Cremonese, ma bensì a tutte le squadre. Con l'ultimo turno, infatti, si è definita la classifica finale dopo vari sorpassi in classifica, utili ad ottenere una posizione migliore e dunque più ricavi.

Ogni anno, infatti, la Lega mette a disposizione un tesoretto totale da spartire sulla base del piazzamento finale, secondo Calcio & Finanza stimato sui 100 milioni di euro. Ed è proprio il portale web a svelare quanto le venti squadre hanno guadagnato in base alla propria posizione, dall'Inter prima al Pisa ventesimo.

La differenza tra le varie posizioni non è banale, ragion per cui anche una vittoria nell'ultimo turno, con annesso sorpasso in classifica, ha regalato milioni in più a chi ha avuto la meglio, o comunque un'ottima cifra da poter utilizzare in vista della nuova annata.

  • LA CLASSIFICA FINALE DEI RIVALI PER PIAZZAMENTO

    1) Inter: 15,7 milioni di euro

    2) Napoli: 13,2 milioni

    3) Roma: 11,3 milioni

    4) Como: 9,4 milioni

    5) Milan: 8,1 milioni

    6) Juventus: 6,9 milioni

    7) Atalanta: 5,6 milioni di euro

    8) Bologna: 5 milioni di euro

    9) Lazio: 4,4 milioni di euro

    10) Udinese: 3,8 milioni di euro

    11) Sassuolo: 3,1 milioni di euro

    12) Parma: 2,8 milioni di euro

    13) Torino: 2,5 milioni di euro

    14) Cagliari: 2,2 milioni di euro

    15) Fiorentina: 1,9 milioni di euro

    16) Genoa: 1,6 milioni di euro

    17) Lecce: 1,3 milioni di euro

    18) Cremonese: 0,9 milioni di euro

    19) Verona: 0,6 milioni di euro

    20) Pisa: 0,3 milioni di euro

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  • L'ULTIMA GIORNATA DI SERIE A

    Il mancato accesso di Juventus e Milan alla Champions significa dover rinunciare a decine di milioni, con una percentuale di perdita derivante anche dall'effettivo piazzamento in campionato.

    Roma e Como guadagnano infatti 11,3 e 9,4 milioni, mentre Milan e Juventus 8.1 e 6.9. Per i bianconeri la mancata vittoria contro il Torino significa dunque aver perso più di un milione di euro.

    Nella parte destra della classifica il successo del Cagliari ai danni del Milan è valso il sorpasso su Genoa e Fiorentina, con i rossoblù che hanno guadagnato così 600.000 euro in più rispetto al sedicesimo posto da cui partiva prima del 38esimo turno.

    Le sconfitte di Udinese e Sassuolo hanno permesso ai bianconeri di mantenere la parte sinistra della classifica, con i neroverdi undicesimi: la differenza, visto il mancato sorpasso, è di 700.000 euro.

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  • IL PARACADUTE PER LA SERIE B

    Da anni si discute del paracadute per la Serie B, assegnato alle squadre retrocesse come supporto dopo la mancata conferma nella massima serie.

    Il Lecce ha guadagnato 400.000 euro in più rispetto alla Cremonese retrocessa, ma i grigi otterranno 10 milioni dal paracadute in seguito alla retrocessione, gli stessi assegnati al Pisa.

    Il Verona 19esimo, invece, riceverà ben 25 milioni di euro, una cifra che supera anche quella dell'Inter Campione d'Italia, che con il primo posto ha guadagnato 15.7 milioni.