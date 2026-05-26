L'importanza della posizione finale in Serie A: svelati i guadagni delle 20 squadre

L'ultima giornata di Serie A non è stata utile solamente a Roma, Como e Lecce, che nel corso dei 90 minuti finali hanno ottenuto il proprio obiettivo ai danni di Milan, Juventus e Cremonese, ma bensì a tutte le squadre. Con l'ultimo turno, infatti, si è definita la classifica finale dopo vari sorpassi in classifica, utili ad ottenere una posizione migliore e dunque più ricavi.

Ogni anno, infatti, la Lega mette a disposizione un tesoretto totale da spartire sulla base del piazzamento finale, secondo Calcio & Finanza stimato sui 100 milioni di euro. Ed è proprio il portale web a svelare quanto le venti squadre hanno guadagnato in base alla propria posizione, dall'Inter prima al Pisa ventesimo.

La differenza tra le varie posizioni non è banale, ragion per cui anche una vittoria nell'ultimo turno, con annesso sorpasso in classifica, ha regalato milioni in più a chi ha avuto la meglio, o comunque un'ottima cifra da poter utilizzare in vista della nuova annata.