La società inglese ha sollevato dall'incarico con effetto immediato il tecnico Dyche, a poche ore da una partita di FA Cup.

Svolta clamorosa all'Everton. Non tanto per l'esonero del tecnico, che era nell'aria, ma per la tempistica della decisione.

La società inglese, guidata dalla famiglia Friedkin, ha sollevato dall'incarico Sean Dyche nel tardo pomeriggio di giovedì 9 gennaio con effetto immediato.

Solo poche ore prima che l'Everton scenda in campo per affrontare una gara ufficiale valida per il terzo turno di FA Cup.