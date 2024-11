L'ennesima serata no di Pavlovic con la Serbia: torna dalla squalifica e viene di nuovo espulso con due gialli in 10 minuti

Il difensore del Milan è stato espulso nel finale della gara pareggiata con la Danimarca: è il secondo rosso in 3 partite in Nazionale.

Un'altra serata no, un'altra partita chiusa in anticipo dopo un'espulsione. Strahinja Pavlovic vede di nuovo rosso, ed è la seconda volta in tre gare. Non esattamente il modo migliore per mettersi in luce agli occhi di Paulo Fonseca verso Milan-Juventus.

Il centrale rossonero è sceso in campo con la maglia della Serbia contro la Danimarca, in una sfida che metteva in palio l'accesso come seconda ai quarti di finale di Nations League. Nonostante le speranze dell'ambiente, è finita malissimo. Dal punto di vista collettivo, ma anche individuale.

Pavlovic è stato infatti espulso nel finale della partita, lasciando la squadra di Stojkovic in 10 uomini nei minuti finali. Dettaglio: per due gialli in 5 minuti. E la Serbia, alla fine, ha rimediato un terzo posto finale che le impedirà di giocare la fase a eliminazione diretta.