L'ascesa di Ryan Flamingo: senza spazio al Sassuolo, è nella Top 11 settimanale della Champions League

Il 21enne centrale è titolare al PSV e reduce da una grande prestazione con lo Sporting. Al Sassuolo non ha avuto chances: "Lì ti urlano contro".

Se qualcuno vi buttasse lì il nome e il cognome di Ryan Flamingo, probabilmente, l'associazione di idee non scatterebbe immediata. Però dovrebbe: il 21enne olandese è il difensore centrale titolare del PSV, in campo anche nella (negativa, per lui e per tutti) notte contro la Juventus di un paio di settimane fa.

Dovrebbe anche per un altro motivo: la carriera di Flamingo è in forte ascesa. Non solo in Eredivisie, il campionato in cui gioca e il PSV ha tutta l'intenzione di dominare per il secondo anno di fila: anche in Champions League. Dove martedì sera è sceso in campo di nuovo, per la seconda giornata, giocando così bene da essere inserito dall'UEFA nella propria Top 11 settimanale.

Dovrebbe, infine, per un terzo motivo: Flamingo ha giocato anche in Italia. Al Sassuolo, per la precisione. Anche se senza riuscire a varcare la soglia tra le giovanili e la prima squadra.