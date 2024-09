L'Ajax di Farioli e Rugani resta senza giocare in Eredivisie per un mese: cosa sta succedendo in Olanda

Ajax vs FC Utrecht

La gara contro l'Utrecht di domenica è stata rinviata, così come era accaduto al Klassieker col Feyenoord: l'Ajax sta giocando solo in Europa.

L'ennesimo rinvio, l'ennesimo contrattempo: Ajax-Utrecht, valida per la quinta giornata della Eredivisie 2024/2025 e originariamente in programma domenica 15 settembre, non si giocherà.

La decisione è stata presa da Femke Halsema, sindaco di Amsterdam, e come riporta Voetbalzone ha trovato d'accordo entrambi i club, così come la KNVB, la Federazione locale: gara rinviata, per il momento a data da destinarsi.

La motivazione è legata allo sciopero della Polizia olandese, che ancora una volta ha incrociato le braccia per chiedere un migliore piano di prepensionamento. Senza agenti allo stadio, alcune gare sono state rinviate. E Ajax-Utrecht è una di queste.