Tra i giocatori che avevano vinto già lo scudetto nel 2022 c'era Kvaratskhelia: l'attaccante riceverà la medaglia?

Il Napoli ha vinto lo scudetto e c'è riuscito nonostante abbia lasciato partire Khvicha Kvaratskhelia nel mercato invernale. Il georgiano infatti si è trasferito al PSG a gennaio per una cifra molto importante, complessivamente sui 70 milioni.

Una cessione che ovviamente ha fatto discutere e che se il Napoli non fosse riuscito a vincere il campionato, sarebbe stata tra i motivi del mancato successo. Così non è andata e Kvaratskhelia ha visto guardare dalla tv la sua ex squadra.

Il georgiano comunque in Francia ha subito festeggiato il titolo della Ligue 1 e aspetta di giocare la finale di Champions League. Ma Kvaratskhelia è anche Campione d'Italia con il Napoli per averci giocato nella prima parte di stagione? Ecco cosa dice il regolamento su questo e sulla medaglia per il giocatore.