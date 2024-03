Lo svedese ricorda il periodo vissuto in bianconero: "Dicevano che non ero abbastanza bravo, era il diavolo".

Dejan Kulusevski oggi è un punto fermo del Tottenham, ma quando si trovava ancora alla Juventus lo svedese ha vissuto mesi molto difficili.

A raccontarli in una lunga lettera scritta ai tifosi degli Spurs per 'The Players Tribune' è lo stesso Kulusevski.

Lo svedese ricorda le tante panchine a Torino e l'assoluta necessità di cambiare aria per tornare a provare piacere nel giocare a calcio.