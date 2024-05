Koulibaly azionista del Sedan: comprate le quote del club francese

Il difensore senegalese guarda al futuro ed entra nel club di settima divisione francese: per l'ex Napoli possibile futuro da dirigente.

Appena laureatosi campione d’Arabia Saudita con l’Al Hilal, Kalilou Koulibaly guarda già a medio-lungo termine e pensa al futuro.

Il difensore senegalese ex Napoli sta gettando già le basi per un futuro lontano dal campo, ma non dal calcio.

Koulibaly è diventato, infatti, azionista del Sedan, formazione appena promossa nella settima divisione del campionato francese.

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità, con il Comune della città transalpina che ha annunciato la svolta con l’ingresso nel club dell’ex calciatore del club partenopeo.

Al momento Koulibaly non figura nell’organigramma e non ricoprirà alcun ruolo, ma un futuro da dirigente è tutt’altro che da escludere.