Koopmeiners out per Olanda-Islanda: infortunio nel riscaldamento

Il centrocampista dell'Atalanta si è fatto male nel riscaldamento: niente Olanda-Islanda per lui.

Assenza forzata tra le fila dell'Olanda in occasione dell'amichevole di Rotterdam vinta per 4-0 contro l'Islanda: Teun Koopmeiners ha dovuto rinunciare all'impiego in campo.

Colpa di un infortunio accusato durante il riscaldamento pre-partita, che ha costretto il centrocampista dell'Atalanta ad alzare bandiera bianca e a lasciare il posto all'ex bolognese Schouten.

Un forfait che arriva a sei giorni dall'esordio degli 'Orange' a Euro 2024, previsto per il 16 giugno contro la Polonia di Lewandowski nel Gruppo D.