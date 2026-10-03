Koopmeiners resta un problema da risolvere per la Juventus: ultima scelta nel centrocampo bianconero, non gioca neanche con l'Olanda Serie A Juventus

Spalletti gli ha concesso un'occasione da titolare contro il Sassuolo ma Koopmeiners l'ha sprecata ancora una volta. Ora è tornato in fondo alle gerarchie. E il tecnico prova Cambiaso a centrocampo.

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