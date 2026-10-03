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Teun KoopmeinersGetty
Lelio Donato

Koopmeiners resta un problema da risolvere per la Juventus: ultima scelta nel centrocampo bianconero, non gioca neanche con l'Olanda

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Juventus

Spalletti gli ha concesso un'occasione da titolare contro il Sassuolo ma Koopmeiners l'ha sprecata ancora una volta. Ora è tornato in fondo alle gerarchie. E il tecnico prova Cambiaso a centrocampo.

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L'avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus proprio non decolla.

In estate l'olandese sembrava destinato a partire per cercare il rilancio lontano da Torino, ma alla fine è rimasto in bianconero anche per mancanza di offerte concrete.

Così all'inizio di questa stagione, complice l'emergenza infortuni, Koopmeiners ha avuto di nuovo le sue occasioni. Ma dopo un paio di squilli ha sprecato quella più importante.

Tanto che prima della sosta l'ex Atalanta è tornato nuovamente in panchina. E rischia di vedere ulteriormente ridursi lo spazio nelle prossime settimane.

  • LA MANCATA CESSIONE

    Come dicevamo sopra in realtà la storia di Teun Koopmeiners alla Juventus sembrava finita già al termine della scorsa stagione.

    L'olandese in bianconero non si è mai espresso sui livelli mostrati all'Atalanta. Questione caratteriale, forse. Ma anche una certa confusione tattica ne hanno pesantemente condizionato il rendimento.

    Koopmeiners alla Juventus ha giocato un po' in tutte le posizioni: mediano, trequartista, esterno offensivo e perfino difensore. Sempre con scarsi risultati a pochi rarissimi sussulti.

    Ecco perché in estate per lui non sono arrivate offerte concrete che permettessero alla Juventus di cederlo senza incorrere in una minusvalenza.

  • SEGNALI DI RISVEGLIO

    Koopmeiners dunque è rimasto alla Continassa partendo dalle retrovie.

    Ma gli infortuni in serie capitati alla Juventus gli hanno permesso di ritagliarsi un certo spazio nelle prime giornate di campionato.

    Dopo lo spezzone di Frosinone, l'olandese è entrato bene contro il Parma realizzando addirittura il goal che ha chiuso la partita. Goal che in campionato gli mancava addirittura da un anno e mezzo.

    Nella partita successiva dal piede sinistro di Koopmeiners è partito l'assist per il pareggio di Federico Gatti contro il Milan in pieno recupero.

    Due sussulti che, abbinati all'emergenza infortuni, hanno convinto Spalletti a concedere un'occasione da titolare all'olandese contro il Sassuolo.

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  • LA BOCCIATURA CONTRO IL SASSUOLO

    Koopmeiners è stato schierato dal 1' in mezzo al campo accanto a Douglas Luiz contro il Sassuolo in quella che, ad oggi, è stata la peggiore prestazione stagionale della Juventus.

    Certo non solo per colpa dell'olandese. Ma di certo ancora una volta l'olandese ha dimostrato di non avere la personalità necessaria per essere protagonista in bianconero.

    Spalletti così nelle due gare successive, tra campionato ed Europa League, ha rimesso Koopmeiners in panchina schierando al suo posto l'ultimo arrivato Pape Sarr.

    Mentre durante la sosta il tecnico bianconero ha sfruttato l'amichevole contro il Sassuolo per provare Cambiaso in mezzo al campo. Un esperimento che se confermato ridurrebbe ulteriormente gli spazi per Koopmeiners.

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  • RILANCIO O CESSIONE A GENNAIO?

    Se le cose non dovessero nuovamente cambiare nei prossimi mesi, non è escluso che Koopmeiners possa tornare sul mercato già a gennaio.

    Anche perché la Juventus, alle prese con i gravi infortuni di Manuel Locatelli e Khephren Thuram, potrebbe cercare un altro centrocampista che permette di aspettare con calma i recuperi di entrambi.

    Nonostante tutto, intanto, Koopmeiners è stato convocato dall'Olanda ma anche in Nazionale è fin qui rimasto ai margini.

    Il giocatore della Juventus infatti non è mai sceso in campo nelle prime tre partite di Nations League contro Germania, Serbia e Grecia. Un ulteriore segnale di come il periodo complicato dell'ex Atalanta non sia ancora terminato.

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