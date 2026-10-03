Koopmeiners resta un problema da risolvere per la Juventus: ultima scelta nel centrocampo bianconero, non gioca neanche con l'Olanda

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L'avventura di Teun Koopmeiners alla Juventus proprio non decolla.
In estate l'olandese sembrava destinato a partire per cercare il rilancio lontano da Torino, ma alla fine è rimasto in bianconero anche per mancanza di offerte concrete.
Così all'inizio di questa stagione, complice l'emergenza infortuni, Koopmeiners ha avuto di nuovo le sue occasioni. Ma dopo un paio di squilli ha sprecato quella più importante.
Tanto che prima della sosta l'ex Atalanta è tornato nuovamente in panchina. E rischia di vedere ulteriormente ridursi lo spazio nelle prossime settimane.