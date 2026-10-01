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Marco Trombetta

"Kean ha problemi, per Samuele Inacio ci vuole tempo": le parole di Mancini in conferenza prima di Francia-Italia

Italia
Francia vs Italia
Francia
UEFA Nations League A

Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa insieme a Bastoni prima di Francia-Italia: Kean non sta bene, Inacio non è ancora pronto.

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Parola a Roberto Mancini. Il ct dell'Italia è atteso dalla gara contro la Francia in trasferta nella terza giornata di Nations League, dopo la sconfitta casalinga contro il Belgio e la vittoria in Turchia.

  • POCHI DUBBI DI FORMAZIONE

    "Valutiamo domattina dopo l'ultimo allenamento, al momento non ho molti dubbi, ma domani tireremo le somme. Gigio giocherà sicuramente, gli altri li valuteremo domani mattina per vedere come stanno, come hanno recuperato".

  • I PROBLEMI DI KEAN

    "Kean ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tanto tempo, sennò probabilmente avrebbe giocato anche l’ultima, è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, è un giocatore importante per noi, lo valutiamo domani perché ha un po’ di problemi che si porta da tempo".

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  • KAYODE UOMO IN PIU'

    "Kayode è un giocatore molto offensivo ma ha grande fisicità, può difendere, attaccare, gli abbiamo chiesto di attaccare con la Turchia e ha fatto bene, deve continuare così e migliorare perchè è giovane".

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  • SAMUELE INACIO NON E' PRONTO

    "Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo. Deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la Nazionale ma con calma, perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo".


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  • LE PAROLE DI BASTONI

    "Come detto io mi sento in debito di quanto successo a Zenica e non lo dico per fare la vittima. Fu una notte molto dura per me, come lo fu per tutti gli italiani che supportano la Nazionale. Per voltare pagina ho fatto come sempre dopo un errore: mi sono messo li a testa alta, mi sono preso le responsabilità con la voglia ancor più grande di prima di dimostrare il mio valore".

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