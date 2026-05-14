Juventus matematicamente in Champions League alla 37ª giornata se: le combinazioni che premierebbero i bianconeri

Data l'attuale classifica della Serie A, la Juventus nel 37° turno di Serie A, sarà chiamata ad ottenere un una vittoria contro la Fiorentina e aspettare notizie positive dai campi che vedranno impegnati Milan, Roma e Como.

LE COMBINAZIONI CHE PREMIEREBBERO LA JUVENTUS

La Juventus vince e Milan e Roma perdono - In questo caso il vantaggio su rossoneri e giallorossi salirebbe a 4 punti, quando il campionato ne metterebbe a disposizione ancora 3.

La Juventus vince, Milan e Roma pareggiano, il Como non vince e il Napoli vince - I bianconeri si porterebbero a quota 71, un risultato potenzialmente eguagliabile da Milan e Roma nell'ultima giornata, ma a premiare i bianconeri sarebbe il vantaggio negli scontri diretti. Il Como, che è invece in vantaggio sulla Juve da questo punto di vista, non potrebbe più raggiungerla poiché a -5 o addirittura -6.

Perché il Napoli deve vincere? Per portarsi a 73, conquistare a sua volta la qualificazione matematica e tirarsi fuori dalla mischia, evitando così la potenziale formazione di una incredibile classifica avulsa a 4 a quota 71 con Roma, Milan e Juve: classifica che non premierebbe i bianconeri per gli scontri diretti (Napoli 10 punti, Juve e Milan 9 punti e Roma 3, sarebbe decisiva la differenza reti di Juve e Milan).