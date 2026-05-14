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JuventusGetty Images
Leonardo Gualano

Juventus matematicamente in Champions League alla 37ª giornata se: le combinazioni che premierebbero i bianconeri

Serie A
Juventus

La Juventus potrebbe assicurarsi un pass per la prossima Champions League nel 37° turno di campionato: per farlo devono verificarsi alcune condizioni.

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Il campionato di Serie A si avvia alla sua naturale conclusione e quindi anche ad emettere gli ultimi verdetti definitivi.

Mancano ancora infatti due turni alla fine del torneo e tra le squadre ancora in corsa per un obiettivo importante c'è anche la Juventus.

La compagine bianconera infatti, è impegnata in un'apertissima lotta per un posto nella prossima Champions League, che vede, con tre pass ancora a disposizione, protagoniste anche Napoli, Milan, Roma e Como.

I bianconeri sono potenzialmente vicini al traguardo, ma possono raggiungerlo già nel 37° turno?

  • LA CLASSIFICA PER LA LOTTA CHAMPIONS

    Tenendo conto del fatto che l'Inter ha già chiuso il discorso Scudetto, diventando la prima e fino ad ora unica squadra della Serie A ad essersi già qualificata alla prossima Champions League, i pass a disposizione sono, come detto, solo tre.

    La Juventus si presenta ai blocchi di partenza della trentasettesima giornata da terza forza del torneo, cosa questa che le impone di fare soprattutto la corsa sulle immediate inseguitrici: Milan, Roma e Como.

    LA CLASSIFICA DELLE SQUADRE IMPEGNATE NELLA LOTTA CHAMPIONS

    Inter - 85 punti (già qualificata)

    Napoli - 70 punti

    Juventus - 68 punti

    Milan - 67 punti

    Roma - 67 punti

    Como - 65 punti


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  • ALLO STADIUM CONTRO LA FIORENTINA

    La Juventus, nel 37° turno di campionato, ospiterà all'Allianz Stadium la Fiorentina.

    I gigliati, dopo essersi assicurati nella scorsa giornata la matematica permanenza in Serie A, non hanno più nulla da chiedere al torneo, ma comunque quella con i bianconeri è, per storia e rivalità, una sfida diversa da tutte le altre.

    In caso di vittoria contro la Fiorentina, la Juventus potrebbe assicurarsi un posto nella prossima Champions League, ma solo a patto che si verifichino le giuste combinazioni.


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  • LE COMBINAZIONI PER LA JUVE IN CHAMPIONS NEL 37° TURNO

    Data l'attuale classifica della Serie A, la Juventus nel 37° turno di Serie A, sarà chiamata ad ottenere un una vittoria contro la Fiorentina e aspettare notizie positive dai campi che vedranno impegnati Milan, Roma e Como.

    LE COMBINAZIONI CHE PREMIEREBBERO LA JUVENTUS

    La Juventus vince e Milan e Roma perdono - In questo caso il vantaggio su rossoneri e giallorossi salirebbe a 4 punti, quando il campionato ne metterebbe a disposizione ancora 3.

    La Juventus vince, Milan e Roma pareggiano, il Como non vince e il Napoli vince - I bianconeri si porterebbero a quota 71, un risultato potenzialmente eguagliabile da Milan e Roma nell'ultima giornata, ma a premiare i bianconeri sarebbe il vantaggio negli scontri diretti. Il Como, che è invece in vantaggio sulla Juve da questo punto di vista, non potrebbe più raggiungerla poiché a -5 o addirittura -6.

    Perché il Napoli deve vincere? Per portarsi a 73, conquistare a sua volta la qualificazione matematica e tirarsi fuori dalla mischia, evitando così la potenziale formazione di una incredibile classifica avulsa a 4 a quota 71 con Roma, Milan e Juve: classifica che non premierebbe i bianconeri per gli scontri diretti (Napoli 10 punti, Juve e Milan 9 punti e Roma 3, sarebbe decisiva la differenza reti di Juve e Milan).

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