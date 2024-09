Come stanno le eurorivali delle italiane in Champions League: Manchester City e PSV dominanti, tonfo Liverpool

Domani inizia la Champions League: subito in campo Juventus e Milan, poi toccherà ad Inter, Bologna e Atalanta. Il punto sulle avversarie.

Il quarto turno di Serie A deve ancora concludersi ma è già tempo di vigilia europea; da domani prende il via la nuova Champions League con cinque squadre italiane impegnate.

La Juventus ospita il PSV Eindovhen alle 18:45 mentre a San Siro in serata super big match tra Milan e Liverpool.

Mercoledì invece scende in campo l'Inter a Manchester contro il City di Pep Guardiola. Esordio contro lo Shakhtar Donetsk per il Bologna di Vincenzo Italiano. Chiude giovedì l'Atalanta che ospita l'Arsenal.

Ma come stanno le avversarie delle italiane? Juventus ed Inter troveranno due squadre in grande forma; il Liverpool invece dovrà riscattarsi dopo la sconfitta in Premier League.