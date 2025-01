Juventus con soli 4 difensori col Benfica: le scelte di Thiago Motta e chi gioca al posto di Cambiaso

Juventus vs Benfica

I bianconeri affrontano il Benfica con soli quattro difensori di ruolo disponibili: Savona, Kalulu, Gatti e Rouhi. Out Cambiaso, Veiga e Costa.

Sfida decisiva per la Juventus in Champions League: all'Allianz Stadium arriva il Benfica in occasione dell'ultima giornata della fase campionato della massima rassegna continentale.

I bianconeri, già certi della qualificazione ai playoff, devono vincere per arrivarci da testa di serie e di conseguenza per migliorare l'attuale 17° posto nella classifica generale.

A poche ore dal calcio d'inizio del match, Thiago Motta ha diramato la lista dei calciatori a disposizione per la sfida di stasera.