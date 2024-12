Juventus-Cagliari è la notte da ex dimenticato di Lapadula: quando a Torino faceva il portiere

Il centravanti dei sardi, che questa sera giocherà titolare in Coppa Italia, ha militato nelle giovanili bianconere. Ma in un altro ruolo.

Affrontare la Juventus, per Gianluca Lapadula, non è mai qualcosa di banale. E il fatto che il centravanti del Cagliari oggi sia di fatto una riserva, e che in questo avvio di stagione non abbia quasi mai giocato dall'inizio, c'entra poco o nulla.

Sarà una notte come sempre particolare, quella dell'Allianz Stadium, per un altro motivo: Lapadula, un tempo, indossava proprio la casacca della Juventus. Anche se oggi, a distanza di parecchi anni, se lo ricordano in pochi.

Accadeva nelle giovanili della Juve, in un'altra epoca per lui e pure per il club bianconero: Calciopoli non era ancora scoppiato, lo Juventus Stadium - poi Allianz Stadium - ancora non esisteva, l'Italia non era ancora diventata campione del mondo per la quarta volta.