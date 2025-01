Juventus-Milan in Champions, quando si giocherebbe? Calendario complicato soprattutto per i bianconeri

Nel sorteggio di venerdì 31 gennaio, ore 12:00, può arrivare anche Milan-Juventus come prossima partita dei playoff.

Le due italiane contro le due olandesi o il derby immediato? La classifica finale di Champions League apre alla possibilità di vedere Juventus-Milan e Milan-Juventus nei playoff che andranno in scena a febbraio. Non l'unica possibilità, visto che l'alternativa è quella che vedrebbe i bianconeri affrontare il PSV e i rossoneri contro il Feyenoord.

Attesissimo dopo la conclusione del girone unico, il sorteggio di Champion si svolge venerdì 31 gennaio alle 12:00.

A quel punto Milan e Juventus conosceranno il proprio destino, così da sfidarsi per l'ennesima volta in stagione (dopo Serie A e Supercoppa Italiana) o volare verso l'Olanda per agguantare gli ottavi già raggiunti dall'Inter (non dall'Atalanta, anch'essa qualificata 'solamente' ai playoff).