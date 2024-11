Juan Mata tra i nuovi proprietari del San Diego FC: è il primo giocatore in attività ad entrare in un club di MLS

L'ex giocatore del Manchester United entra a far parte del San Diego FC: lo spagnolo sta ancora giocando in Australia.

Juan Mata non ha ancora appeso gli scarpini al chiodo ma già guarda oltre. Il giocatore spagnolo infatti, che gioca attualmente in Australia, nel Western Sydney, ha deciso di investire in un club di MLS.

L'ex giocatore del Manchester United e del Chelsea ha infatti acquisito una quota del San Diego FC, squadra statunitense che milita in MLS.

Mata è il primo giocatore in attività a detenere una quota di partecipazione nella MLS.

Di seguito l'annuncio del club e le parole del giocatore che ha spiegato questa scelta.