I giovani dell'Italia affrontano in amichevole la Svizzera: match che si giocherà giovedì, ecco dove sarà possibile seguirlo.

Non c'è solo l'Italia dei grandi impegnata in questa sosta per le nazionali; anche gli azzurrini scenderanno in campo per un doppio appuntamento.

L'Italia Under 18, guidata da Daniele Franceschini, sfiderà in una partita amichevole la Svizzera Under 18.

Il match si disputerà giovedì a Novarello Villaggio Azzurro, centro sportivo situato nel comune di Granozzo con Monticello (in provincia di Novara).

Di seguito tutte le informazioni sulla partita.