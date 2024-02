L'Italia vola negli Stati Uniti: due amichevoli a cavallo tra Inter-Napoli e Lazio-Juventus

Gli Azzurri affronteranno Venezuela ed Ecuador in USA per preparare Euro 2024: gli impegni tra il 29° e il 30° turno di Serie A.

Un doppio impegno Oltreoceano per preparare gli Europei, in programma la prossima estate in Germania.

La Nazionale italiana di Luciano Spalletti volerà negli Stati Uniti a marzo per affrontare due amichevoli in vista di Euro 2024.

La FIGC ha annunciato le due sfide che vedranno gli Azzurri protagonisti dal 21 al 24 marzo in USA.

L'articolo prosegue qui sotto

L’Italia se la vedrà con Venezuela ed Ecuador a trent’anni di distanza dal Mondiale perso in finale ai calci di rigore con il Brasile e a quasi 19 anni dalla sfida contro la ‘Tricolor’ del giugno 2005.

I due impegni sono in programma a cavallo tra la 29ª e la 30ª giornata di Serie A, in cui sono calendarizzati i big match Inter-Napoli e Lazio-Juventus.