Italia-Italia Under 20, orario e dove vedere l'amichevole di oggi 5 giugno 2024 in tv e streaming

L'Italia di Luciano Spalletti sfida l'Under 20 di Alberto Bollini in un test in famiglia: quando si gioca e tutte le informazioni sulla sfida.

Luciano Spalletti lo ha precisato nuovamente al termine della poco brillante prova dell'Italia contro la Turchia, dopo averlo ricordato qualche giorno prima: "Per fare delle scelte c'è ancora la partita di mercoledì: ci prendiamo tutto il tempo possibile".

La gara in questione è un test "intermedio" contro la nazionale Under 20 di Alberto Bollini: la classica partitella in famiglia, nella quale troverà spazio chi non è sceso in campo martedì sera al Dall'Ara di Bologna.

La sgambata contro i giovani azzurri consentirà a Spalletti di mettere ulteriormente alla prova i propri giocatori, definendo in maniera completa le proprie scelte in vista di giovedì 6 giugno: il giorno in cui verrà ufficializzato l'elenco dei 26 convocati finali per gli Europei in Germania.

Dopo l'Under 20, l'Italia sfiderà la Bosnia nell'ultima amichevole pre Euro 2024: si giocherà domenica 9 giugno al Castellani di Empoli, con calcio d'inizio alle ore 20.45.

Ma quando e dove si giocherà Italia-Italia Under 20? E dove si potrà vedere in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni.