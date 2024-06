Italia-Italia Under 20 3-1: Scamacca a segno nell'amichevole di Coverciano

Sgambata in quel di Coverciano per l'Italia di Spalletti: battuta l'Under 20 azzurra, infoltita anche di esponenti della nazionale maggiore.

A poche ore dallo 0-0 di Bologna contro la Turchia, l'Italia di Luciano Spalletti fa sua l'amichevole di Coverciano contro l'Under 20 azzurra di Alberto Bollini.

Una sgambata durata due tempi da 35 minuti ciascuno, con protagonista chi non è stato impiegato ieri sera e chi ha invece disputato solo pochi minuti.

Di Scamacca la rete del momentaneo 1-0 della Nazionale maggiore dopo appena quattro minuti: apertura di Raspadori per Darmian e cross preciso per la punta dell'Atalanta, abile nel battere Palmisani.

L'Under 20 ha la possibilità di pareggiare dal dischetto per un fallo commesso da Gatti ai danni di Ricci: dagli undici metri si presenta El Shaarawy ('prestato' alla squadra di Bollini), ma Provedel intuisce e manda il pallone in angolo.

Il 'Faraone' torna nell'Italia dei grandi e, in avvio di ripresa, per poco non serve l'assist del raddoppio a Bellanova: il colpo di testa dell'esterno del Torino si stampa sul palo.

Passa un minuto e arriva il 2-0: assist di Frattesi per Raspadori che in scivolata si regala la soddisfazione personale. L'Under 20 accorcia le distanze con lo juventino Sekulov, prima di subire il definitivo 3-1 da El Shaarawy al culmine di una bella azione.