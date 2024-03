Semi-vuoto durante il riscaldamento, lo stadio si è riempito all'improvviso pochi istanti prima dell'avvio del match: Red Bull Arena giallo-azzurra.

I tifosi italiani ed ecuadoriani hanno risposto quanto hanno potuto, facendo conto dell'orario scelto per l'amichevole. Alla Red Bull Arena, teatro dell'amichevole tra Italia ed Ecuador, i posti vuoti non sono stati poi così tanti. Impianto da poco più di 41.000 posti, lo stadio dei New York Red Bulls non è stato certo snobbato dalle due comunità residenti negli USA.

Situata ad Harrison, New Jersey (ma situato nella città metropolitana di New York), la Red Bull Arena sembrava non essere stata presa d'assalto dai tifosi dell'Italia e dell'Ecuador, visti probabilmente gli altissimi prezzi e l'orario scelto.

Nella costa est degli Stati Uniti, infatti, la partita si gioca alle 16:00. A pochi minuti dall'avvio, invece, i tifosi sono arrivati in massa, portando ad un bello spettacolo giallo-azzurro sugli spalti.

L'articolo prosegue qui sotto

L'orario di Italia-Ecuador è stato scelto probabilmente per dare la possibilità ai tifosi azzurri in patria di seguire l'evento come di consueto, nella fascia oraria 21:00-23:00, quella con cui i fans italiani sono abituati. Un'ora prima rispetto all'esperimento delle 22:00 contro il Venezuela.