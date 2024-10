Italia e i sorteggi ai Mondiali 2026: la Nations League e cosa manca per la prima fascia

Grazie ai risultati in Nations League, la Nazionale di Spalletti è sempre più vicina alla certezza matematica: la situazione verso la Coppa del Mondo.

A 180 minuti dal termine, l’Italia di Luciano Spalletti è in testa al Gruppo 2 della Lega B di Nations League.

Un primato, in attesa delle ultime due sfide contro Belgio e Francia, che pesa non solo sul percorso nella competizione, con la qualificazione ai quarti di finale alla portata, ma anche in ottica sorteggio in vista dei Mondiali in programma nel 2026 in Messico, Canada e Stati Uniti.

Con il poker su Israele a Udine la qualificazione della Germania ai quarti di finale di Nations League, la possibilità di sfuggire alla prima fascia nel sorteggio mondiale è ormai remota.

Nonostante la possibilità di scendere al terzo posto, al momento è quasi certa la presenza della Nazionale come testa di serie al sorteggio del 13 dicembre a Zurigo.