Israele-Italia dove vederla: Sky, NOW, Rai o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secondo impegno in Nations League per l'Italia, in campo contro l'Israele: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Dopo la trasferta in Francia, per l'Italia è tempo di tornare in campo nella seconda giornata della fase a gironi della nuova Nations League.

Donnarumma e compagni impegnati ancora lontano dall'Italia, stavolta al cospetto dell'Israele che nel primo turno ha affrontato il Belgio di De Bruyne.

Cinque i precedenti tra queste due nazionali, con l'Italia che non ha mai perso: bilancio di quattro vittorie azzurre e un pareggio, lo 0-0 risalente addirittura ai Mondiali del 1970 disputati in Messico.

In questa pagina troverete tutto ciò che è necessario sapere per rimanere aggiornati su Israele-Italia: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.