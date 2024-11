Inzaghi pensa al Napoli, turnover contro l'Arsenal: la probabile formazione dell'Inter in Champions League

Inter vs Arsenal

I nerazzurri sono attesi dal big-match di campionato domenica prossima, Inzaghi vara il turnover contro l'Arsenal.

L'avversario è di quelli da non sottovalutare, ma domenica a 'San Siro' arriva il Napoli, ecco perché Simone Inzaghi contro l'Arsenal potrebbe optare per un robusto turnover.

Il tecnico, che ha schierato la formazione tipo dell'Inter contro il Venezia, in Champions League mercoledì sera pare orientato a lasciare fuori parecchi titolari.

Un modo per fare tirare il fiato ai giocatori fin qui più utilizzati in vista della gara di domenica prossima, che potrebbe valere il sorpasso in vetta alla classifica del campionato.

Ma chi gioca e chi riposa contro l'Arsenal?