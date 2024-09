Inter-Stella Rossa dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L'Inter torna in Champions League con la sfida casalinga alla Stella Rossa: tutto su formazioni e su come vedere la gara in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Nerazzurri alla ricerca della prima vittoria dopo lo 0-0 strappato all'Etihad Stadium: fermato niente di meno che il Manchester City di Guardiola, che tra le mura amiche in Europa non perde addirittura dal 2018. È iniziato con una sconfitta, invece, il cammino europeo della Stella Rossa, battuta a domicilio dal Benfica: a segno per i portoghesi Akturkoglu e Kocku nel primo tempo, inutile per i padroni di casa la rete di Milson a ridosso del 90'. In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere per rimanere aggiornati nella marcia d'avvicinamento a Inter-Stella Rossa: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto