Inter-Stella Rossa 4-0, pagelle e tabellino: marea nerazzurra, un super Taremi per i primi tre punti in Champions

L'Inter conquista la prima vittoria in Champions travolgendo la Stella Rossa a San Siro. Grande partita di Taremi, con due assist e un goal.

Inzaghi fa turnover e rinuncia alla Tu-La per affidarsi all'inedita coppia Taremi-Arnautovic. Barella non recupera, ma rimane comunque fuori Frattesi, al suo posto spazio a Zielinski. Sula sinistra rifiata anche Dimarco, con Carlos Augusto ad agire da quinto al suo posto.

La Stella Rossa dell'ex rossonero Rade Krunic, fischiatissimo alla lettura delle formazioni, prova a giocarsela nei primi minuti, impensierendo la difesa dell'Inter soprattutto con lo strapotere fisico di Silas. L'equilibrio, tuttavia, dura poco e viene rotto da un capolavoro su punizione di Hakan Calhanoglu. Destro arcuato sul palo del portiere Glazer, bacino al palo e palla in rete con candidatura fortissima al premio di 'goal of the week' in Champions.

Nel primo tempo l'Inter si vede poi annullare anche due reti per fuorigioco, prima ad Arnautovic e poi a Dumfries. Prima dell'intervallo la Stella Rossa ha però una grossa occasione, con il bel tiro di Maksimovic che esce di poco alla sinistra di Sommer. Di fatto è l'unica vera chance per i serbi, che nel secondo tempo vengono travolti dalla marea nerazzurra. Si parte con Arnautovic, su assist di un Taremi versione ruba palloni, che con questo goal trasforma i fischi di San Siro in applausi al momento del cambio. Si continua con Lautaro, che entra e segna, sempre su assist di Taremi, e poi si conclude con il poker dell'ex Porto, che su calcio di rigore (lasciato dal Toro) segna così il primo goal con la maglia dell'Inter, certificando una grandissima prestazione individuale.

Dopo il pareggio all'esordio col City, l'Inter fa dunque il suo dovere, mettendo in campo tutta la grande differenza di valori con i serbi e portando a casa i primi tre punti della nuova Champions League.