Inter sorteggio Champions 2024-25, contro chi gioca? Il regolamento su avversarie, squadre italiane e come funziona

Quali squadre può affrontare l'Inter nella nuova Champions? Le fasce e quante partite giocherà la squadra milanese nel 24/25.

Nella mattinata del 29 agosto, giovedì, l'Inter conoscerà le otto avversarie della nuova stagione di Champions League. Rispetto al passato, infatti, il torneo cambia completamente e abbandona i canonici otto gironi per abbracciarne uno unico, con una classifica che determinerà chi passerà agli ottavi, chi giocherà i playoff per arrivarci e chi sarà invece eliminato.

L'Inter, come le altre 36 squadre presenti al sorteggio (cinque italiane totali, ovvero Atalanta, Bologna, Juventus e Milan), affronterà quattro partite in casa, a San Siro, e quattro in trasferta.

Il regolamento? In questa prima fase non saranno possibili match contro le compagini dello stesso paese, ma solamente contro squadre estere. Dunque niente derby, almeno per la fase a girone.