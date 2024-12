Inter-Parma speciale per Thuram: a caccia di un primato che non si verifica da oltre 60 anni

Inter vs Parma Calcio 1913

L'attaccante dell'Inter potrebbe diventare il terzo giocatore di sempre in Serie A a raggiungere la doppia cifra grazie soltanto a marcature multiple.

Il binomio Thuram-Parma è un dolce ricordo per i tifosi emiliani, pronto però a trasformarsi in qualcosa di completamente diverso stasera con la sfida che contrapporrà i crociati all'Inter del maggiore dei figli di Lilian, ovvero Marcus.

Il classe 1997 nerazzurro è nato proprio nella città ducale, durante il soggiorno in gialloblù del padre: una sfida che dunque si preannuncia più che speciale sotto l'aspetto romantico, che si scontra con le esigenze dell'Inter di portare a casa il bottino pieno per tornare a stretto contatto col Napoli capolista.

Un match utile a Thuram per riannodare i fili col goal dopo la brutta parentesi di Firenze che ha visto il malore occorso a Edoardo Bove: un'occasione ghiotta per entrare nella storia della Serie A.