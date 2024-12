Inter-Parma è la sfida del cuore di Marcus Thuram: l'attaccante nerazzurro è nato nella città ducale

Inter vs Parma Calcio 1913

Marcus è nato proprio a Parma negli anni in cui il padre Lilian giocava in Emilia, oggi la prima sfida contro i ducali.

Ognuno di noi ha un luogo del cuore a cui resta particolarmente legato per tutta la vita. Quello di Marcus Thuram, probabilmente, si chiama Parma.

L'attaccante dell'Inter infatti è nato proprio nella citta ducale e lì ha trascorso i suoi primi anni di vita.

All'epoca papà Lilian indossava la maglia del Parma, squadra che invece oggi Marcus affronterà per la prima volta da avversario.

L'articolo prosegue qui sotto

Un legame, quello tra la famiglia Thuram e Parma, che è destinato comunque a non spezzarsi mai. E non solo perché il nome della città sarà per sempre scritto sulla carta d'identità di Marcus.