Tutte le info su Inter-Milan e Milan-Inter, i derby di Milano pronti a infiammare la Serie A 2024/25.

Lo scorso 22 aprile è valso l'assegnazione dello Scudetto della seconda stella, portato a casa dall'Inter in una sceneggiatura da sogno per Lautaro e compagni: il Derby di Milano tra i nerazzurri e il Milan è pronto a infiammare anche la Serie A 2024/25.

Andata prevista in casa dei nerazzurri nelle prime battute del campionato come un anno fa, mentre il ritorno andrà in scena nel nuovo anno.