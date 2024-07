I big match e i derby della Serie A 2024/2025: Inter-Milan e Juventus-Napoli alla 5ª giornata, Inter-Juventus alla 9ª

Da agosto a maggio, tutti i match di cartello del prossimo campionato: si parte con Juventus-Roma, in programma già alla terza giornata.

Si parte con una prima giornata abbastanza soft, con l'Inter che andrà in casa del Genoa, la Juventus che se la vedrà con il Como neopromosso, il Milan che ospiterà il Torino e via dicendo. Ma i fuochi d'artificio della nuova Serie A non tarderanno ad arrivare.

Il primo botto già alla terza giornata: la Juventus di Thiago Motta contro la Roma di Daniele De Rossi. Un quadro del quale fa parte anche Lazio-Milan, così come Inter-Atalanta. Due turni più tardi, ecco il primo derby del torneo: quello della Madonnina tra l'Inter e il Milan, proprio nelle stesse ore in cui si disputerà anche Juventus-Napoli.

Di seguito, dunque, ecco tutti i big match (derby cittadini compresi) scaturiti dalla compilazione del nuovo calendario, giornata per giornata, in attesa che vengano comunicate ufficialmente le date e gli orari.