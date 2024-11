Inter-Lipsia dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Inter di scena contro il Lipsia nella quinta giornata della fase a campionato di Champions League: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Dieci punti nelle prime quattro partite: è questo l'ottimo bottino racimolato in Champions League dall'Inter che, al giro di boa della fase a campionato, figura tra le prime otto squadre che si qualificherebbero direttamente agli ottavi senza passare dal playoff.

L'avversario dei nerazzurri alla quinta giornata è il Lipsia, in grossa difficoltà e ancora a secco di punti: quattro sconfitte al cospetto di Atletico Madrid, Juventus, Liverpool e Celtic.

Proprio contro i bianconeri, Sesko e compagni hanno sprecato una ghiotta opportunità per vincere: nonostante la superiorità numerica per l'espulsione di Di Gregorio, la squadra di Rose si è fatta raggiungere e superare da quella di Motta.

Dopo il prezioso 0-0 strappato all'Etihad Stadium contro il Manchester City, l'Inter invece ha poi sempre vinto: battute in successione Stella Rossa, Young Boys e Arsenal. I meneghini, peraltro, sono insieme all'Atalanta l'unica squadra a non aver ancora subito reti in questa Champions League.

In questa pagina troverete tutti gli aggiornamenti necessari per rimanere informati su Inter-Lipsia: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.